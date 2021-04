VIDEO – MotoGP Portimao: le immagini delle Qualifiche, beffa Bagnaia

Sabato di qualifiche incandescente per la classe MotoGP impegnata a Portimao. Pole position annullata a Pecco Bagnaia e scivolata nelle mani del solito Fabio Quartararo. Maverick Vinales sprofonda al 12° posto per un giro cronometrato in modo discutibile. Franco Morbidelli miglior italiano in griglia di partenza con il 5° posto. Lampo di Luca Marini che scatterà dalla terza fila.