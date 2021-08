VIDEO MotoGP, Marc Marquez: “Valentino Rossi è una leggenda”

Il paddock della MotoGP resta attonito dopo l'annuncio dell'addio di Valentino Rossi. Anche un acerrimo rivale come Marc Marquez non può che complimentarsi con il nove volte campione del mondo. "Pensavo facesse un anno in più nel suo team... Ha fatto una carriera con risultati incredibili, da leggenda. Ha portato tanto in pista e abbiamo imparato tanto da lui...".