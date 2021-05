VIDEO MotoGP: incidente “a imbuto” tra Morbidelli-Espargarò-Rossi

Alla curva 11 del circuito di Le Mans Franco Morbidelli ha chiuso la sua gara finendo nella ghiaia. Pol Espargarò commette un piccolo errore, ma nel tentativo di risorpassare Valentino Rossi chiude lo specchio all'italo-brasiliano, costretto a rallentare e finire fuori traiettoria. Gara finita per il vicecampione del mondo, secondi preziosi persi per il Dottore. Nessun colpevole per un evento classificabile come "incidente di gara".