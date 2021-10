VIDEO MotoGP: Ecco come Bastianini soffia il podio a Quartararo

Un finale frizzante per il terzo gradino del podio tra uno scatenato Enea Bastianini in rimonta ed un Fabio Quartararo già conscio di essere campione MotoGP 2021. Il rookie Esponsorama Ducati non si è risparmiato: ha visto la possibilità di un secondo podio e ci ha provato, con successo. Ecco come 'Bestia' si è assicurato il terzo posto.