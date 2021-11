Jorge Martín quarto in griglia, Enea Bastianini 13°. Scatterà così la sfida portoghese tra i duellanti per il premio di Rookie dell'Anno. A qualifiche concluse non è mancato un simpatico siparietto tra i due esordienti in MotoGP. Con una richiesta da parte di 'Bestia': "Vai piano in gara, aspettami così battagliamo insieme!" Foto: motogp.com