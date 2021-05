VIDEO MotoGP: Bagnaia e Miller archiviano l’era Dovizioso in Ducati

Seconda doppia vittoria consecutiva per Ducati. A Le Mans vince ancora Jack Miller con Johann Zarco sul secondo gradino del podio. La casa emiliana approderà al Mugello con Pecco Bagnaia 2°, Johann Zarco 3° e Jack Miller 4° in classifica. Nel week-end del GP d'Italia verrà ufficializzato il rinnovo con Pramac, per il secondo team satellite si dovrà ancora attendere?