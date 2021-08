VIDEO MotoGP: Maverick Vinales, dopo la rabbia ecco le scuse

Dopo le pesantissime accuse e la sospensione decisa da Yamaha, Maverick Vinales ha preso parola per scusarsi nei confronti di marca e team. Evidente il tentativo di abbassare i toni e comporre la polemica. In ballo c'è una gran parte degli otto milioni di ingaggio che lo spagnolo dovrebbe percepire per questo campionato 2021