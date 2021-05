VIDEO MotoGP: Andrea Dovizioso in azione al Mugello con la RS-GP21

Condizioni di asfalto miste per Andrea Dovizioso, che fortunatamente non è stato frenato dalla pioggia. L'ex ducatista è sceso in pista per il secondo test MotoGP con l'Aprilia RS-GP sul circuito del Mugello. L'obiettivo della casa di Noale è raccogliere informazioni utili anche in vista del Gran Premio d'Italia in programma fra tre settimane.