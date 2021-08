VIDEO MotoAmerica, Pittsburgh: Loris Baz, un’altra caduta in gara 1

Il fantastico tracciato di Pittsburgh, in Pennsylvania, ospita il settimo round del MotoAmerica Superbike. In gara 1 Loris Baz è partito aggressivo, ma è incappato in una scivolata. Yamaha ha fatto il vuoto con il solito Jake Gagne (12° trionfo di fila) e il nuovo arrivato Toni Elias, che sostituisce Josh Herrin fuori per Covid-19.