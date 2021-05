VIDEO Moto3 Le Mans: il commento di García, Salac e Rossi

Sergio García mette a referto il secondo successo Moto3 in carriera, il primo stagionale per Aspar Team ed il primo mondiale per GasGas. Seguono due volti nuovi del podio, ovvero Filip Salac e Riccardo Rossi, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Le loro parole dopo l'intensa gara a Le Mans. Foto: motogp.com