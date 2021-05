VIDEO Moto2: Di Giannantonio-Gresini, inno ed emozioni a Jerez

Fine settimana ricco di emozioni per Fabio Di Giannantonio e Gresini Racing in Moto2. Il primo successo del pilota romano, il ritorno alla vittoria del team dopo un lungo digiuno. Per il quinto evento consecutivo a Jerez vince un pilota italiano nella classe intermedia, sulla pista andalusa si sente di nuovo l'inno di Mameli. Foto: Gresini Racing.