VIDEO Highlights British Superbike 2021 Round 1 Oulton Park

In esclusiva web per l'Italia, Corsedimoto.com vi offre gli highlights del British Superbike. In questo video trovate le fasi salienti delle 3 gare di Oulton Park che hanno aperto la stagione 2021. Come sempre per il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta, 3 manche caratterizzate da sorpassi, colpi di scena per uno show unico nel suo genere. Commento affidato ad Alessio Piana, telecronista del BSB in Italia, montaggio a cura di Pierpaolo Franceschini.