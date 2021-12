VIDEO Dakar, teaser trailer e percorso dell’edizione 2022

Il prossimo gennaio 2022 scatterà la 44^ edizione del Rally Raid Dakar, prestigiosa competizione dal 2020 spostata in Arabia Saudita. Oltre 750 piloti in totale iscritti a questa edizione, tra due e quattro ruote, più i copiloti. Di questi, sono 149 i motociclisti chiamati ad affrontare le dune del deserto arabico tra rookie, favoriti per la vittoria finale, leggende e pionieri senza alcuna assistenza. Il trailer dell'evento ed il percorso programmato.