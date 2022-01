VIDEO Dakar, Danilo Petrucci: “Persi in tanti, non so come ho fatto!”

In una prima tappa di Dakar in cui tanti big si sono persi, Danilo Petrucci piazza un gran 13° posto. Niente male per il rookie ex MotoGP, che racconta anche della notte "in suite" con acquazzone, oltre ad un recap della sua giornata. Tolto il dolore alla gamba destra, il ternano di Tech3 KTM ha portato a termine la corsa senza grossi intoppi. Foto: Instagram-Petrux9