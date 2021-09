VIDEO British Superbike: Succede di tutto a Snetterton nel 7° round!

Lo spettacolo non manca nel British Superbike che fa tappa a Snetterton per il 7° round. Paura per alcuni incidenti nelle varie gare, ma poi ci sono le solite grandi battaglie in pista. Jason O'Halloran sempre più capo classifica, vittorioso invece Tarran MacKenzie davanti a Tommy Bridewell. Commento di Alessio Piana