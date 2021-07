VIDEO Questo è l’Endurance: guai per Luca Scassa, corrono i meccanici!

Questo è l'Endurance: alla 12h Estoril, seconda tappa del Mondiale, Luca Scassa è rimasto senza benzina (in seguito ad un errore) ed è poi scivolato mentre si giocava una posizione in top ten con la Suzuki del No Limits Motor Team. La moto è stata recuperata in pista da un mezzo di servizio. Nel retrobox c'erano ad aspettarla i meccanici della squadra italiana che correndo per tutta la pit lane l'hanno riportata al box per le riparazioni del caso.