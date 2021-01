Lotta per il podio il trio di Tavullia formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci. Nella 12 Ore del Golfo il team VR46 Kessel Racing si ritrova a lottare con la Mercedes AMG GT3 del team Ram Racing per il gradino più basso del podio. In questa edizione 2020-2021 la concorrenza è davvero agguerrita, ma il Dottore è pronto allo sprint finale.