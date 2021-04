Bilancio disastroso per il team Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli in Qatar. Soliti problemi di grip per il Dottore, che non bastano a giustificare la sua opaca prestazione in gara. Problemi ai motori e al sistema holeshot per il vicecampione. Ma ancora nessuno sa spiegare la natura dei ritardi tecnici nel box di Razlan Razali.