Valentino Rossi “da scudetto”: a Jerez festeggia il tricolore dell’Inter

Un altro week-end da dimenticare per Valentino Rossi a Jerez, che arriva al traguardo 17°. Saranno giorni di lunga riflessione per il campione di Tavullia che però nel paddock andaluso trova un motivo per sorridere: la vittoria dello scudetto dell'Inter dieci anni dopo l'ultimo tricolore. Il Dottore, insieme all'inviato Sky Antonio Boselli, assiste agli ultimi istanti del match tra Sassuolo-Atalanta conclusa sul risultato di 1-1. Quanto basta per dare la certezza aritmetica del primato in classifica alla squadra nerazzurra.