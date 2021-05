Valentino Rossi, cade lo smartphone in conferenza: “Lo schermo è salvo”

Gag divertente in sala stampa a Le Mans, con Valentino Rossi che raccoglie lo smartphone di Antonio Boselli, inviato Sky, caduto per errore. Il campione di Tavullia prima crea un momento di ironica suspense: "Quando cade il telefonino è sempre un momento molto brutto". Va ad accertarsi delle condizioni e alla fine tranquillizza il giornalista: "Lo schermo è salvo". Nonostante l'11° posto nel GP di Francia il campione di Tavullia non perde mai il sorriso e si riconferma simpatico e carismatico.