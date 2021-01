Valentino Rossi, auguri di buon anno con i colori Petronas SRT

Valentino Rossi si presenta subito con i colori del suo nuovo team Yamaha Petronas SRT. Sui canali social della squadra malese augura un felice anno 2021 ai tanti tifosi, augurandosi risultati entusiasmanti in sella alla M1. Per il Dottore si preannuncia una stagione ricca di impegni: "Non vedo l'ora di lavorare con la squadra e scendere in pista".