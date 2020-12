La Triumph Trident torna sul mercato con una nuda “facile” dallo stile modern classic e dai dettagli curati. Il motore tre cilindri in linea da 660 cc e 81 Cv ha tanta coppia ai bassi regimi. Tra le curve è facile e maneggevole, ma sa anche far divertire. Il prezzo di attacco è di 7.995 euro ed è disponibile il kit di depotenziamento per la patente A2. Ecco il video test di Luca Frigerio.