Toprak Razgatlioglu: allenamento di boxe sognando la MotoGP

In attesa della prossima stagione Superbike, il campione Toprak Razgatlioglu si allena sferrando 'jab' al suo sparring partner. Dopo essersi cimentato in un pentagono il pilota turco si cimenta degnamente anche nel pugilato. Dopo la conquista del titolo iridato resta in attesa del primo test con la nuova Yamaha R1 2022. E per il 2023 sogna la MotoGP: "Perché no?", scrive sul suo profilo social. Un messaggio abbastanza chiaro per la Casa di Iwata.