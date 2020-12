Tito Rabat “affonda” in MotoGP ma si “salva” in Superbike

Dopo diversi anni complicati a causa di infortuni e moto poco competitive, Tito Rabat ha salutato la MotoGP con una delle peggiori stagioni in carriera. Solo una volta nella top-12, otto ritiri, non è mai salito nella Q2, solo una volta nella top-15 al termine delle qualifiche. Il catalano ha concluso il 2020 con soli 10 punti in classifica. L'arrivo di Johann Zarco in Avintia sembrava potesse garantirgli una Desmosedici più aggiornata, grazie al rinnovato supporto della Ducati. E invece nulla da fare, tanto che ha accusato la sua squadra di mettergli "il bastone tra le ruote". Dal prossimo anno verrà sostituito da Luca Marini, che farà coppia con Enea Bastianini nel team di Raul Romero. Mentre Johann Zarco è stato premiato con la promozione nel team Pramac Racing. "Peccato che in MotoGP non abbia avuto la possibilità di adattarsi bene" , ha commentato Zarco a Motorsport.com. "Forse ha iniziato in MotoGP con una moto non molto competitiva. Penso che sia stata dura per lui". Adesso Tito Rabat potrebbe passare al Mondiale di Superbike, un'opzione che inizialmente tendeva a scartare. "Potrei allenarmi con la mia moto vicino a casa, sulla pista di Almeria, e c'è meno pressione a tutti i livelli. Penso che il paddock Superbike sia un posto più bello, più familiare e più divertente. Potrebbero esserci meno interessi in gioco". Nell'attesa della firma Tito Rabat prova a giocare con il ghiaccio in un video virale che pubblica sui social: "Affondo o mi salvo?".