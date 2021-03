Valentino Rossi: il test della ‘rinascita’ dopo il Covid-19

Valentino Rossi si riaffaccia nella top-10 nel giovedì di test MotoGP a Losail. Scende sotto il muro dell'1'54 grazie a dei miglioramenti sul setting della sua Yamaha M1 che ha migliorato il feeling con l'anteriore. "Questo mi ha permesso di guidare più velocemente in curva. Siamo anche migliorati in accelerazione perché abbiamo aumentato la trazione". Valentino Rossi ha proseguito il lavoro con il nuovo telaio che garantisce più agilità nei cambi di direzione. "Questo test è molto importante", ha ammesso il Dottore, dopo i tre zero consecutivi del 2020 e la positività al Coronavirus. "L'anno scorso la fine della stagione è stata molto difficile per me perché ho beccato Covid".