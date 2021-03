Primo tentativo di long run per Luca Marini che ha messo a referto una decina di giri consecutivi nel mercoledì di test in Qatar. 54 i giri completati in sella alla Ducati GP19, il suo miglior crono in 1'55.328. "Mi sento meglio sulla moto, anche come posizione, inizio a sentire le gomme e domani (oggi, ndr) abbiamo in programma una simulazione di gara". Il rookie del team Avintia però attende una piccola modifica ergonomica per sentirsi meglio in curva.