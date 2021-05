Dal 2015 il TAS Racing rappresenta BMW Motorrad nel British Superbike. Sotto le insegne SYNETIQ BMW, quest'anno la compagine nordirlandese andrà all'assalto del titolo con due piloti di vertice come Danny Buchan e Andrew Irwin. In attesa del primo round in agenda il 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park, la squadra di riferimento dell'Elica ha tolto i veli alla nuova livrea che vestirà le due BMW M 1000 RR per la stagione 2021.