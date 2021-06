I fratelli Mattia e Nicola Scagliarini, motociclisti appassionati abitualmente impegnati in diversi campionati nazionali, affronteranno il 12-13 giugno prossimi insieme la loro prima 24 ore di Le Mans. Con la Suzuki GSX-R 1000 dello Z Racing, i fratelli Scagliarini affronteranno questa sfida, fortemente voluta ed inseguita in questi anni come confidatoci in questa intervista.