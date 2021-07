Rea-Toprak-Rinaldi: triangolare di calcio nel paddock Superbike

Un inedito triangolare di calcio nel paddock Superbike a Donington Park. Michael Ruben Rinaldi in porta, Jonathan Rea assist-man e Toprak Razgatlioglu esterno di attacco. Insieme a loro anche il figlio di Jonnhy in veste di mascotte. Anche in questo caso il pilota turco della Yamaha prova a metterla all'incrocio, ma il ducatista salva in zona Cesarini. Un momento di relax che ricorda il mondo delle corse del passato... Credit: Aruba Racing