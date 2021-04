MotoGP, Yamaha-Valentino Rossi scombinano i piani Petronas

La VR46 in MotoGP sconvolge i piani di molti team. Se fino a qualche giorno fa sembrava certo il rinnovo tra Yamaha e Petronas SRT, adesso la casa di Iwata sembrerebbe tendere una mano alla sua leggenda. Un accordo con il team "made in Tavullia" inizia a fare gola a molti costruttori. Qualora la partnership tecnica andasse in porto, la squadra malese dovrebbe accasarsi o con Ducati o con Aprilia.