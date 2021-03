MotoGP, Franco Morbidelli: “Il mio team ha mezzi inferiori ma siamo al top”

Franco Morbidelli soddisfatto al termine dei test MotoGP in Qatar. Il vicecampione del mondo deve migliorare ancora il feeling con l'anteriore della sua YZR-M1, ma non attende che scendere in pista per la prima gara. "Il mio team ha mezzi inferiori rispetto ai team ufficiali, ma riusciamo a mantenere quasi gli stessi livelli".