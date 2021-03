MotoGP, Valentino Rossi: “Pecco da paura, giro perfetto sempre difficile”

Valentino Rossi sorprende tutti nelle qualifiche del GP Qatar 2021 conquistando il quarto piazzamento in griglia. Il veterano della MotoGP più che soddisfatto per la sua prestazione e per la pole position di Pecco Bagnaia. “Complimenti a Pecco, bravo se lo merita. Ho fatto un gran tempo, cn il secondo set di gomme è andata bene. Ma il giro perfetto non è mai possibile. Importante partire dalla quarta posizione".