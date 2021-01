Per il team Petronas SRT è arrivato un nuovo sponsor italiano per la stagione MotoGP 2021. Non a caso l'azienda ha sede in provincia di Pesaro Urbino, a pochi chilometri di distanza da Tavullia, roccaforte di Valentino Rossi. "È un onore per noi dare il benvenuto ai Green Power Generators nel PETRONAS Sepang Racing Team - ha commentato Razlan Razali -. Come marchio, i Green Power Generators sono ambiziosi e assetati di successo, motivo per cui sono stati naturalmente attratti dal PETRONAS Sepang Racing Team, poiché abbiamo mostrato risultati incredibili in MotoGP negli ultimi due anni... Il 2021 è un anno tremendamente eccitante per noi, poiché abbiamo un'incredibile profondità di talenti in tutte e tre le categorie. È un marchio entusiasmante che condivide il nostro desiderio di successo e progresso e siamo orgogliosi di presentarlo in tutto il mondo. Vogliamo premiare i generatori di energia verde con i migliori risultati possibili".