MotoGP, Valentino Rossi: “La prima volta Dovizioso mi ha fregato”

Valentino Rossi e Andrea Dovizioso compagni di squadra per la prima volta in carriera. Nel venerdì di prove libere a Misano i due veterano condivideranno il box, i dati e le loro sensazioni. Una rivalità che dura circa venti anni e che adesso si chiuderà sotto la stessa livrea della Yamaha Petronas. Un motivo in più per seguire questo primo round di San Marino.