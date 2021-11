MotoGP Valencia: le immagini dell’incidente di Pol Espargarò nelle FP3

Brutta caduta per Pol Espargarò nelle FP3 della classe MotoGP a Valencia. Il pilota Repsol Honda è stato trasferito in ospedale per una tac, dopo aver rimediato una dura botta alle costole e al polso destro. Il dottor Angel Charte: "L'esame neurologico è normale, forse a livello toracico potrebbe esserci qualche tipo di lesione costale". Un'altra tegola in casa HRC, dopo l'infortunio di Marc Marquez, in vista del test IRTA in programma il 18-19 novembre.