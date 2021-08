C'è emozione nel gruppo di amici che hanno seguito Valentino Rossi per tutta la sua carriera. Tra questi Alessio Salucci che ha provato fino all'ultimo a fargli cambiare idea, ma rispettando la sua decisione finale. "E' rimasto sempre con noi, questo è un punto forte della sua carriera. Si è circondato sempre di gente che gli ha voluto bene". Dal prossimo anno inizia una nuova avventura sulle auto per il campione di Tavullia, in MotoGP lascerà i ragazzi dell'Academy a contendersi il titolo.