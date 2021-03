MotoGP Test Qatar, day-6: le ultime news dal circuito di Losail

Ultima giornata di test MotoGP a Losail. Temperature alte e vento forte complicano la giornata di lavoro dei sei costruttori. Dopo un'ora dal via ancora nessun pilota in pista. La notizia del giorno è sicuramente l'ok dei medici a Marc Marquez a ritornare ad allenarsi in sella ad una moto, prima di poter tentare l'avvicinamento alla MotoGP.