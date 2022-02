MotoGP, Test Indonesia day-3: il quadro clinico del dottor Zasa

La terza giornata di test MotoGP al Mandalika Circuit vede fuori dai giochi sia Joan Mir che Raul Fernandez. Il primo per un'intossicazione alimentare, l'altro per i postumi di un incidente nel day-2. Il dott. Michele Zasa della Clinica Mobile fa il punto della situazione: "Purtroppo quando viaggiamo in Asia questi fenomeni capitano. Raul ieri ha avuto un trauma cranico, ha dormito bene ma dopo alcuni giri ha preferito fermarsi".