MotoGP Test: i segreti dell’Aprilia RS-GP, spunta il tubo di Pitot

Romano Albesiano, direttore tecnico Aprilia, svela alcune novità della nuova RS-GP 2022. Un'ala più piccola che aumenta la deportanza, un telaio più stretto per agevolare i movimenti del pilota. Il codone resta quasi invariato per gestire le masse in funzione anti-vibrazione. Nella seconda giornata di Test MotoGP in Indonesia spunta anche il 'tubo di Pitot' che serve per misurare la velocità del vento e capire se la moto è in scia ad un'altra. Migliorato anche l'handling per ottimizzare il prototipo contro le raffiche di vento laterali.