MotoGP, Qatar pronti… via: come arrivano i team al primo round

Cala il sipario sulla preseason invernale della MotoGP. Honda, Suzuki e Aprilia hanno fatto un passo avanti nell'evoluzione dei loro prototipi. Yamaha e Ducati restano le favorite, KTM ancora in affanno. Il Mondiale 2022 si preannuncia imprevedibile come non mai, le distanze sono super ravvicinate, in Qatar il primo vero responso. Losail è una pista amica alla Yamaha, ma Fabio Quartararo non sembra per nulla soddisfatto dopo i test di Sepang e Mandalika.