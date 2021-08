MotoGP, prime immagini di Maverick Vinales con l’Aprilia RS-GP

Maverick Vinales ha compiuto oltre 50 giri al mattino sul circuito di Misano. Troppo presto per fare confronti e sbilanciarsi, ma ha già stampato un buon 1'33"0 che è un crono interessante. L'ex Yamaha ha chiesto di provare il setting di Aleix Espargarò senza apportare modifiche alla RS-GP. Dopo la pausa pranzo ritornerà a girare con il prototipo di Noale per chiudere questa prima giornata di test MotoGP. Mercoledì si replica, in pista anche Ducati, Honda e KTM.