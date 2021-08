MotoGP, Pol Espargarò ostacola il fratello Aleix: scintille in famiglia

Nella seconda sessione di prove libere MotoGP a Silverstone i fratelli Pol e Aleix Espargarò hanno fatto volare scintille. Il pilota Aprilia stava migliorando il suo crono quando si è ritrovato davanti il familiare della Honda. Il maggiore degli Espargaró non ha saputo nascondere la sua rabbia con gesti molto evidenti e a poco sono servite le scuse di Po. "Ho sbagliato, non mi sono guardato indietro - ha detto l'alfiere HRC -. È stato un errore del tutto stupido. Ovviamente mi sono scusato personalmente. Devi essere più professionale, in quel momento non sono stato abbastanza attento".