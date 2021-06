MotoGP, Pecco Bagnaia: “Carriera a rischio senza l’Academy VR46”

Pecco Bagnaia ricorda la stagione d'esordio nel Motomondiale. Era il 2013 e non ottenne nessun punto in classifica. Già dopo cinque gare il suo futuro da pilota era incerto, ma fortunatamente arrivò l'Academy di Valentino Rossi e Alessio Salucci... Dopo il titolo Moto2 nel 2018, oggi è in lotta per le posizioni di vertice in MotoGP.