MotoGP, paura in Stiria: le immagini dell’incidente tra Pedrosa e Savadori

Brividi nelle fasi iniziali del GP di Stiria della classe MotoGP. Dopo un incidente tra Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa le moto prendono fuoco in pista e viene sventolata la bandiera rossa. La gara riprende dopo oltre mezz'ora di stop, necessaria per ripulire la pista. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota Aprilia che non rientra in pista. Pedrosa chiude al 10° posto.