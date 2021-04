MotoGP, occhio a Jorge Martin! Adesso punta alla vittoria

Jorge Martin conquista la sua prima pole position in MotoGP. Obiettivo centrato alla sua seconda gara in classe regina, con un ottimo time attack nel finale che ha sorpreso tutti. Ma il rookie del team Pramac non vuole sentir parlare di vittoria: "Non potrò ancora vincere. Userò questo Gran Premio per saperne di più sulla classe MotoGP. Un risultato tra i primi 6 sarebbe eccellente. Ne sarei felice".