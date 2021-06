MotoGP, Maverick Vinales scatena l’effetto domino sul mercato

La scelta di Maverick Vinales di lasciare Yamaha a fine stagione ha generato movimenti schizofrenici nel mercato MotoGP. Si prospetta un effetto domino all'interno del paddock: il pilota di Roses non avrebbe altra scelta che approdare in Aprilia. Al suo posto Franco Morbidelli, in Petronas Marco Bezzecchi se non affiancherà Luca Marini in Aramco VR46...