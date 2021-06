MotoGP, Marc Marquez risorge sul circuito talismano?

Il Sachsenring è uno dei tracciati più particolari nel calendario MotoGP. Misura appena 3,7 km, conta 10 curve a sinistra e 3 a destra, una larghezza di 12 metri e un rettilineo principale di 700 metri. Terreno di conquista per Marc Marquez che qui è padrone assoluto da 11 anni, ma stavolta ci arriva in condizioni fisiche piuttosto precarie. Il senso antiorario gli permetterà di sforzare meno il braccio destro, ma basterà al campione Honda per riconfermarsi vincitore?