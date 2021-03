MotoGP, Marc Marquez: obiettivo ritorno a Portimao

Nessuna Honda in top-10 al termine della prima sessione di prove libere MotoGP in Qatar. 11° Alex Marquez, miglior pilota del marchio nella prima uscita ufficiale del Gran Premio. HRC paga ancora lo scotto dell'assenza di Marc Marquez che arriverà venerdì prossimo per il secondo richiamo del vaccino. Ma non è previsto che sarà ai box per seguire da vicino il week-end di gara.