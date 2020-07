Il campione della MotoGP Marc Marquez ha pubblicato le radiografie "prima e dopo" l'intervento che mostrano la frattura al braccio destro, quindi 12 perni e una piastra utilizzata per stabilizzare la lesione. Sorprendentemente, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico martedì, Marquez è tornato a Jerez giovedì dove ha superato un test medico e gli è stato dato il permesso di guidare in MotoGP in Andalusia questo fine settimana. Un compromesso con HRC ha visto Marc Marquez aspettare fino a sabato mattina per tornare in pista, dove ha segnato il 19° tempo sul giro nella FP3, il 16° nella FP4 con 1" di gap. Ma il sei volte campione della MotoGP ha improvvisamente sentito una perdita di forza nel braccio infortunato all'inizio della Q1. "Era come un'infiammazione o qualcosa del genere. Il braccio è diventato un po' più grande. Stavo perdendola forza in alcune curve che non mi aspettavo", ha spiegato più tardi Marquez . Rientrato ai box ha gettato la spugna e rimandato il ritorno al 7 agosto in Repubblica Ceca. "A quel punto devi essere onesto con il tuo corpo e capire la situazione ed è quello che ho fatto. Ho detto subito alla squadra che cosa stava succedendo e che se nel Q1 avessi provato ancora questa sensazione o qualcosa di simile, mi sarei arreso. Questo è quello che ho fatto".