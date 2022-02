MotoGP, Marc Marquez dopo i Test: “Un mese fa ero sul divano”

La nuova Honda RC213V ha dimostrato un grande potenziale nei test MotoGP a Sepang e Mandalika. Per Marc Marquez la doppia buona notizia arriva dalla sua condizione fisica. "Sono contento, un mese fa ero sdraiato sul divano. In Malesia sono andato bene, ma il feeling non era buono. Qui in Indonesia abbiamo portato la Honda al mio stile di guida. Obiettivo per il Qatar? La top-5".